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«Салават Юлаев» дома всухую обыграл «Адмирал»

19:38, 21.01.2020
«Салават Юлаев» дома всухую обыграл «Адмирал»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ всухую обыграл «Адмирал» (2:0).

Обе шайбы были забиты уфимцами во втором периоде встречи. Вначале Дмитрий Кугрышев успешно использовал ошибку игрока гостей — переиграл голкипера, выйдя с ним один на один. Чуть позже счет удвоил Никита Сошников, подправивший шайбу после броска Тему Хартикайнена.

Голкипер хозяев Юха Метсола записал в свой актив четвертый «сухой» матч.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 (28:03) — Кугрышев;
2:0 (36:01) — Сошников (Умарк, Хартикайнен).

СпортХоккей Башкортостан
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