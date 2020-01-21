«Салават Юлаев» дома всухую обыграл «Адмирал»
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ всухую обыграл «Адмирал» (2:0).
Обе шайбы были забиты уфимцами во втором периоде встречи. Вначале Дмитрий Кугрышев успешно использовал ошибку игрока гостей — переиграл голкипера, выйдя с ним один на один. Чуть позже счет удвоил Никита Сошников, подправивший шайбу после броска Тему Хартикайнена.
Голкипер хозяев Юха Метсола записал в свой актив четвертый «сухой» матч.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 (28:03) — Кугрышев;
2:0 (36:01) — Сошников (Умарк, Хартикайнен).
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