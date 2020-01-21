В РТ установят интеллектуальные транспортные системы для управления дорожным движением

В Татарстане внедрят интеллектуальные транспортные системы для управления дорожным движением. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

На установку системы из федерального бюджета Татарстан получит 370 млн рублей. Финансирование определено проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект предусматривает установку интеллектуальной транспортной системы в агломерациях, включающих города с численностью жителей свыше 300 тыс. человек.

«Это позволит повысить безопасность дорожного движения, снизит нагрузку на дороги и увеличит мобильность пользователей дорог», — передает ведомство.

Напомним, что в 2020 году в городских агломерациях Татарстана по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 44 объекта дорожной сети.

