В ЦБ предупредили о новом виде мошенничества
В Центробанке обратили внимание на новый вид мошенничества. В Москве и Подмосковье пользователям стали активно предлагать пройти опрос о работе платежных систем или обслуживании банка.
За участие в опросе организаторы обещают вознаграждение до 0,5 млн рублей, передает портал banki.ru.
Среди вопросов специалисты нашли и вопросы о карте и активности клиента со счетами. По окончании опроса пользователь получает сообщение о начислении крупной суммы. Однако получить их можно только частями, если не заплатить «закрепительный платеж» в размере 150 рублей.
«Под видом опроса мошенники собрали сведения о человеке, да еще и получили в качестве бонуса «левые» деньги», — передает портал слова замначальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова.
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