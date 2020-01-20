В ЦБ предупредили о новом виде мошенничества

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Центробанке обратили внимание на новый вид мошенничества. В Москве и Подмосковье пользователям стали активно предлагать пройти опрос о работе платежных систем или обслуживании банка.

За участие в опросе организаторы обещают вознаграждение до 0,5 млн рублей, передает портал banki.ru.

Среди вопросов специалисты нашли и вопросы о карте и активности клиента со счетами. По окончании опроса пользователь получает сообщение о начислении крупной суммы. Однако получить их можно только частями, если не заплатить «закрепительный платеж» в размере 150 рублей.

«Под видом опроса мошенники собрали сведения о человеке, да еще и получили в качестве бонуса «левые» деньги», — передает портал слова замначальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова.

Эксперты из ЦБ призвали граждан не переводить деньги на незнакомые ресурсы.