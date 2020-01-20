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В Татарстане за год прокуроры выявили 2 тысячи сокрытых от учета преступлений

14:02, 20.01.2020 1
В Татарстане за год прокуроры выявили 2 тысячи сокрытых от учета преступлений
Фото: prokrt.ru

2264 материала о преступлениях были поставлены на учет по инициативе прокуроров в Татарстане в 2019 году. Эта цифра прозвучала на закрытой коллегии надзорного ведомства РТ в подтверждение слов о «многочисленных фактах сокрытия преступлений от учета».

В то же время за год прокуроры республики отменили 644 постановления о возбуждении уголовных дел, в том числе 22 — по признакам преступлений экономической направленности.

В ходе проверок органов дознания и предварительного следствия выявлено более 54,3 тысячи нарушений законодательства, из них 42,4 тысячи — при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 1245 должностных лиц органов дознания и предварительного следствия.

Также на коллегии отметили, что Казань стала антилидером по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

ПроисшествияОбществоВластьБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:45
    2264 - это не цифра, а число из 4-х цифр.
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