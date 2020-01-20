В Татарстане за год прокуроры выявили 2 тысячи сокрытых от учета преступлений

2264 материала о преступлениях были поставлены на учет по инициативе прокуроров в Татарстане в 2019 году. Эта цифра прозвучала на закрытой коллегии надзорного ведомства РТ в подтверждение слов о «многочисленных фактах сокрытия преступлений от учета».



В то же время за год прокуроры республики отменили 644 постановления о возбуждении уголовных дел, в том числе 22 — по признакам преступлений экономической направленности.

В ходе проверок органов дознания и предварительного следствия выявлено более 54,3 тысячи нарушений законодательства, из них 42,4 тысячи — при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 1245 должностных лиц органов дознания и предварительного следствия.

Также на коллегии отметили, что Казань стала антилидером по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.