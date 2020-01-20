Казань стала антилидером по раскрытию тяжких преступлений

Негативный тренд роста преступности по итогам 2019 года отмечен в 31 муниципалитете Татарстана, включая Набережные Челны и Авиастроительный район Казани. Об этом было заявлено на итоговой коллегии прокуратуры РТ.



Также в числе лидеров криминального роста, по данным прокуроров, оказались Муслюмовский, Сармановский и Черемшанский районы Татарстана.

«Наряду с этим на территории республики снизилась раскрываемость преступлений. По Казани — с 42,9 до 34,6 процентов, по Набережным Челнах — с 61,3 до 43,7 процентов», — прозвучало в итоговых докладах руководителей надзорного ведомства. Вместе со словами о наименьшей раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Альметьевском, Зеленодольском и Кайбицком районах.