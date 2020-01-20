В Казани сотрудника сотового оператора оштрафовали за нарушение тайны телефонных переговоров

В Казани суд признал 21-летнего экс-сотрудника филиала одного из сотовых операторов Максима Соколова виновным в нарушении тайны телефонных переговоров. Он приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей.

Установлено, что в мае 2019 года Соколову заплатили за предоставление детализации телефонных переговоров одного из абонентов.

«Не имея на то законных оснований, Соколов посредством специальной программы получил список входящих и исходящих звонков, который отправил обратившемуся к нему лицу посредством одного из мессенджеров», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Соколов признал вину и возместил ущерб. Постановлением суда уголовное дело в отношении него прекращено.