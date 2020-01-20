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4-месячный ребенок умер от ожогов батареей в Татарстане

13:06, 20.01.2020
4-месячный ребенок умер от ожогов батареей в Татарстане
Фото: "Реальное время"

Следком по РТ возбудил уголовное дело о смерти четырехмесячного мальчика в частном доме райцентра Ютазы. Причиной стали ожоги.

Предварительно установлено, что мать уложила ребенка спать рядом с собой на диван, но в какой-то момент он скатился с дивана к батарее и в силу возраста, не смог ничего сделать.

Тело мальчика утром обнаружил отец, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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