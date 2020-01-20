4-месячный ребенок умер от ожогов батареей в Татарстане

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ возбудил уголовное дело о смерти четырехмесячного мальчика в частном доме райцентра Ютазы. Причиной стали ожоги.



Предварительно установлено, что мать уложила ребенка спать рядом с собой на диван, но в какой-то момент он скатился с дивана к батарее и в силу возраста, не смог ничего сделать.

Тело мальчика утром обнаружил отец, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.