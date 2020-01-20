Госдума поддержала отмену комиссии за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал запрет комиссии за платежи по ЖКХ.



Ранее СМИ сообщили, что банковские комиссии по коммунальным платежам могут отменить. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до конца февраля.

«Я думаю, что такой законопроект, несомненно, порадует абсолютно всех граждан. Речь идет, наверное, о том, что поскольку люди с разным достатком неизбежно платят за коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета», — цитирует Гутенева RT.