В России могут отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ

Банковские комиссии по коммунальным платежам могут отменить. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до конца февраля. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

По словам парламентария, разработка законопроекта началась в ноябре прошлого года. Рассматриваются два варианта урегулирования вопроса: внесение поправок в Жилищный кодекс или изменение нескольких законодательных актов о банках и национальной платежной системы, передает «РИА Новости».

Ранее мсполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о причинах высоких платежей за коммунальные услуги. Она также посоветовала, что должен делать гражданин при получении «большой» платежки.

