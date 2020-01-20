В России начали оформлять загранпаспорта в криптобиокабинах

Россияне начали оформлять заграничные паспорта нового поколения с помощью криптобиокабин. Это автоматические комплексы по сбору биометрических данных, установленные в многофункциональных центрах.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, сдать биометрические данные для загранпаспорта можно в любое время, заранее подав заявление на портале госуслуг или в МФЦ и получив индивидуальный штрихкод. Последний нужно отсканировать в криптобиокабине, там также надо сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и отсканировать разворот с фото российского паспорта.

«Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю», — говорится в сообщении.