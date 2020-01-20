В Татарстане выросли продажи автомобилей премиум-сегмента

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане вырос спрос на автомобили премиум-класса. В прошлом году продажи новых автомобилей премиум-сегмента выросли на 4%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

В 2019 году в Татарстане продали 140,6 тысячи новых автомобилей премиум-класса. По данным «РБК Татарстан», наибольший рост показали бренды BMW, Audi, Porsche.

Как отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, продажи связаны не столько с ростом благосостояния граждан, сколько со спросом со стороны партнеров.

«Все чаще сделки заключаются на условиях лизинга, а приобретателями выступают юридические лица. Второй важный фактор роста продаж — крупные сделки с операторами каршеринговых сервисов, которые в 2019 году активно наращивали парки именно премиальных автомобилей», — передает издание слова эксперта.