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Прокуратура РТ потребовала закрыть доступ на крышу, с которой едва не упала девушка

10:29, 20.01.2020
Прокуратура РТ потребовала закрыть доступ на крышу, с которой едва не упала девушка
Фото: кадр видео из соцсети

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку в отношении «Управляющей компании ДомиКо». По результатам проверки ведомство потребовало закрыть доступ на крышу, с которой девушка едва не упала при съемке экстремального видеоролика.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором танцующая девушка на крыше едва не упала вниз, поскользнувшись на краю. Личность девушки была установлена, ей оказалась 20-летняя местная жительница.

Общество Татарстан
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