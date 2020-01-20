Прокуратура РТ потребовала закрыть доступ на крышу, с которой едва не упала девушка
Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку в отношении «Управляющей компании ДомиКо». По результатам проверки ведомство потребовало закрыть доступ на крышу, с которой девушка едва не упала при съемке экстремального видеоролика.
Ранее в соцсети появилось видео, на котором танцующая девушка на крыше едва не упала вниз, поскользнувшись на краю. Личность девушки была установлена, ей оказалась 20-летняя местная жительница.Общество Татарстан
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