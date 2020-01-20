Прокуратура РТ потребовала закрыть доступ на крышу, с которой едва не упала девушка

Фото: кадр видео из соцсети

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку в отношении «Управляющей компании ДомиКо». По результатам проверки ведомство потребовало закрыть доступ на крышу, с которой девушка едва не упала при съемке экстремального видеоролика.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором танцующая девушка на крыше едва не упала вниз, поскользнувшись на краю. Личность девушки была установлена, ей оказалась 20-летняя местная жительница.