В Канаде предложили натурализовать Туктамышеву

Известный канадский журналист Филип Херш предложил российским фигуристкам начать исследование родственных связей с Канадой, чтобы иметь возможность натурализации и выступления за местную сборную.

«Ввиду ужасающего уровня женского катания на чемпионате Канады многие российские фигуристки должны начать изучать семейную историю, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо канадские предки. Лизетт Туктамышева? А?» — написал Херш.

По словам журналиста, если бы заявка сборной России не ограничивалась тремя представителями, то российские фигуристки заняли бы на чемпионате Европы первые шесть мест в итоговом протоколе.

«Разница в том, сколько сейчас великих женщин-фигуристок соревнуются в российской системе, независимо от того, где они родились. Если бы количество заявок для наций не было ограничено, и Туктамышева, Загитова и Медведева также имели возможность выступить, то россиянки заняли бы все первые шесть мест — возможно, больше — на чемпионате Европы, что пройдет на следующей неделе», — написал Херш в «Твиттере».

Напомним, в женском одиночном катании на чемпионате Европы от России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.