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В Свердловской области перевернулся автобус, следовавший в Казань

08:02, 20.01.2020
В Свердловской области перевернулся автобус, следовавший в Казань
Фото: E1.ru

В Свердловской области ночью перевернулся автобус, возвращавшийся в Казань с выставки собак. Микроавтобус оказался в кювете.

Как сообщает издание E1.ru, заказной микроавтобус возвращался в Татарстан с выставки собак. В салоне находились три человека и четыре собаки.

«Мы ехали прямо, нас просто резко закрутило, и мы улетели. В автобусе три человека и четыре собаки. Нам нужна помощь, транспортировать нас хотя бы в какую-нибудь гостиницу, чтобы собаки не замерзли. Потом уже как-то будем добираться до дома», — передает издание слова пассажирки Натальи.

Позже появилась информация, что собак и людей, замерзавших на трассе, забрали в гостиницу.

Общество Татарстан
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