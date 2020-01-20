В Свердловской области перевернулся автобус, следовавший в Казань

В Свердловской области ночью перевернулся автобус, возвращавшийся в Казань с выставки собак. Микроавтобус оказался в кювете.

Как сообщает издание E1.ru, заказной микроавтобус возвращался в Татарстан с выставки собак. В салоне находились три человека и четыре собаки.

«Мы ехали прямо, нас просто резко закрутило, и мы улетели. В автобусе три человека и четыре собаки. Нам нужна помощь, транспортировать нас хотя бы в какую-нибудь гостиницу, чтобы собаки не замерзли. Потом уже как-то будем добираться до дома», — передает издание слова пассажирки Натальи.



Позже появилась информация, что собак и людей, замерзавших на трассе, забрали в гостиницу.