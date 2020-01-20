В Свердловской области перевернулся автобус, следовавший в Казань
В Свердловской области ночью перевернулся автобус, возвращавшийся в Казань с выставки собак. Микроавтобус оказался в кювете.
Как сообщает издание E1.ru, заказной микроавтобус возвращался в Татарстан с выставки собак. В салоне находились три человека и четыре собаки.
«Мы ехали прямо, нас просто резко закрутило, и мы улетели. В автобусе три человека и четыре собаки. Нам нужна помощь, транспортировать нас хотя бы в какую-нибудь гостиницу, чтобы собаки не замерзли. Потом уже как-то будем добираться до дома», — передает издание слова пассажирки Натальи.
Позже появилась информация, что собак и людей, замерзавших на трассе, забрали в гостиницу.
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