В Татарстане автомобилиста отправили за решетку за не оплаченный вовремя штраф в 500 рублей

В Набережных Челнах суд отправил местного жителя за решетку за неоплаченный вовремя штраф в 500 рублей. При этом у мужчины есть маленький ребенок и мать-инвалид, за которой необходим уход.

О необычном случае рассказала в соцсети мать арестованного.

«До чего же хороши законы в России. За неоплаченный штраф посадят на 3 суток. Давайте дружно, у кого есть задолженность, придем, пусть всех посадят, интересно места хватит? Для сведения штраф 500 руб.[...] При этом есть несовершеннолетний ребенок и мать инвалид 1 группы (не ходит). Весело живем. Спасибо наш самый гуманный суд в мире», — написала женщина.

Изначально комментаторы не поверили женщине, обвинив ее в недоговаривании информации. Они предположили, что мужчина был пьян за рулем. Однако, по данным издания «Вечерняя Казань», поводом для ареста стало действительно вовремя неоплаченный штраф за тонировку, который он получил еще в октябре прошлого года.

В результате мужчину арестовали на трое суток, несмотря на то, что мужчина оплатил его прямо при сотрудниках Госавтоинспекции. По мнению экспертов издания, причиной столь сурового наказания за забывчивость могло стать плохое настроение судьи.