Казань вошла в пятерку городов с самым дорогим готовым бизнесом

Сервис Avito проанализировал цены на готовый бизнес в 2019 году, а также динамику спроса и предложения в этом сегменте. Казань стала пятой по стоимости готового бизнеса, который предлагают купить пользователи.

В столице Татарстана средняя цена на готовый бизнес составила 3,02 млн рублей. За год она выросла на 19%, говорится в исследовании. При этом спрос на эту категорию объявлений поднялся на 4%, а предложение подскочило на 10%.

Самый дорогой бизнес оказался в Ростове-на-Дону. Там ценник поднялся на 4%, до 4,28 млн рублей. Ростов обогнал даже Москву, где ценник остался на отметке 4,26 млн рублей.

Далее следуют Самара (4,05 млн) и Уфа (3,1 млн). Замыкает пятерку, как уже говорилось, Казань.

Отмечается, что в Казани максимальным спросом пользуются предложения бизнеса в сфере услуг — 34%. Далее следуют торговля (22%) и общепит (21%).

Самыми дорогими бизнесами в столице республики по итогам 2019 года оказались сельхозкомпании со средней ценой 14,2 млн рублей и производственные компании стоимостью 9,7 млн рублей. Также в тройке лидеров по ценам находятся «нестандартные» бизнесы, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп, со средней ценой 4,2 млн рублей.

Строительные компании лидируют по темпам роста цены: +73% за год. А подешевели сильнее всего предприятия категории «развлечения» (-20%).