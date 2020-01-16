ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2020 года

Аналитики Центробанка понизили прогноз профицита ликвидности банков на конец 2020 года. Этот показатель сократился с 4,1—4,6 до 3,4—3,9 трлн рублей.

«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. понижен до уровня 3,4—3,9 трлн руб. с 4,1—4,6 трлн руб. после уточнения фактических данных за декабрь 2019 года», — сказано в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

Ранее Банк России спрогнозировал рост долговой нагрузки россиян в 2020-м.