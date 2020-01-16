За прошедший год в Татарстане родилось более 43 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане уже девятый год наблюдается прирост населения. За 2019 год родились 43 180 детей.

При этом зафиксирована смерть только 42 942 человек, рассказали на коллегии управления ЗАГС кабмина РТ. Таким образом, рождаемость превысила смертность на 238 человек.

В ведомстве отметили, что число первых детей в семье сокращается, передает корреспондент «Реального времени». 60% от общего числа родившихся в республике составляют вторые и последующие дети.

Напомним, что в новогоднюю ночь только в Казани родились 11 детей.