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Акции «Яндекса» взлетели до исторического максимума после заявлений Мишустина о поддержке

12:43, 16.01.2020
Акции «Яндекса» взлетели до исторического максимума после заявлений Мишустина о поддержке
Фото: пресс-служба "Яндекса"

Акции «Яндекса» выросли на 6,7% после заявления кандидата в премьеры об оказании поддержки. Таким образом, они достигли отметки 2 869,2 рубля.

Как передает РБК, акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Ранее исторический рекорд цены за акцию составлял 2 682 рубля.

Ранее Михаил Мишустин заявил о намерении поддерживать цифровую экономику в России. Это станет одной из первоочередных его задач.

ЭкономикаБизнесТехнологииIT
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