Акции «Яндекса» взлетели до исторического максимума после заявлений Мишустина о поддержке
Акции «Яндекса» выросли на 6,7% после заявления кандидата в премьеры об оказании поддержки. Таким образом, они достигли отметки 2 869,2 рубля.
Как передает РБК, акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Ранее исторический рекорд цены за акцию составлял 2 682 рубля.
Ранее Михаил Мишустин заявил о намерении поддерживать цифровую экономику в России. Это станет одной из первоочередных его задач.ЭкономикаБизнесТехнологииIT
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