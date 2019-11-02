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Татарстан лидирует в ПФО по сумме привлеченных вкладов

16:33, 02.11.2019
Татарстан лидирует в ПФО по сумме привлеченных вкладов
Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 1 октября физлица Татарстана разместили в коммерческих банках 608,3 млрд рублей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

С 1 февраля прирост составил 39,4 млрд рублей. Депозиты и другие привлеченные средства жителей Татарстана составляют 16,1% от совокупного привлечения физлиц ПФО, говорится в данных Центробанка России.

Всего на начало октября население ПФО разместило в банках 3,8 трлн рублей.

Напомним, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам в третьей декаде сентября составила 6,62% годовых. Это самый низкий в этом году и за последние 12 месяцев показатель.

ЭкономикаБанки Татарстан
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