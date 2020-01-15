Регионам будут компенсировать две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета

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Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.

По словам российского лидера, налоговые условия по значимым объектам должны быть неизменны до 20 лет.

Также Путин поручил внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы убрать «размытые формулировки» по некоторым экономическим статьям. В частности, статью 210 УК РФ, когда практически все сотрудники компании, директор которой был осужден, могли быть признаны членами организованного преступного сообщества.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.