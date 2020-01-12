Пенсионный фонд разрешит снимать все накопления сразу

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Новая система пенсионных накоплений будет предлагать выбор: снять всю сумму сразу или разработать пожизненный пенсионный план. Об этом рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Планируется, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля. План рассчитан на на 15–20 лет вперед, каждые два года его будут пересматривать и продлевать. Подразумевается, что человек сам выберет фонд, который предложит ему лучшую ежемесячную выплату. Остатки накоплений можно будет передать по наследству — на пенсионный счет того, кому завещана пенсия, передает РБК.

Если же человек решит забрать накопления, он сможет сделать это, заплатив подоходный налог 13%.

Ранее страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%, до 16,5 тыс. рублей.