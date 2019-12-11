Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов дел о несогласованных акциях в Москве

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.

«Я против и высказывался публично, там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те, кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года, я считаю, неправильно», — объяснил свою позицию Фадеев.

Также он назвал «вопросом культуры» возможность отмены наказания за применение насилия в отношении правоохранителей. По мнению Фадеева, в этом случае «надо искать баланс, который удовлетворит общество, это займет какое-то время», передает «Интерфакс».

26 августа, до частичной смены состава совета, член СПЧ Илья Шаблинский сообщил, что он и другие правозащитники попросят включить фигурантов «дела 27 июля» в проект амнистии к 75-летию Победы.

Планировалось, что члены СПЧ представят доклад о летних протестах и задержаниях людей на ежегодном заседании совета с участием президента Владимира Путина. В октябре Шаблинский и еще три человека из совета были исключены, сменился председатель СПЧ. Михаил Федотов был отправлен в отставку по возрасту, совет возглавил Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свое мнение законными способами, но нельзя допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика последовали более серьезные действия.

