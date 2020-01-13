Полиция пришла с обыском к еще одному активисту из Татарстана из-за видео с «приговорами» Сечину и Пескову

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В Набережных Челнах полицейские пришли с обыском к оппозиционеру Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом

Обыски прошли по делам о публичных призывах к терроризму и оскорблении представителя власти. В постановлении говорится, что следователи получили информацию о том, что активист, вероятно, причастен к «совершению преступлений», а у него дома «могут находиться средства совершения преступления», пишет «МБХ медиа» со ссылкой на председателя «Альянса учителей» Раушана Валиуллина.

Ранее Набережночелнинский городской суд Татарстана арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму за опубликование веб-сериала о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков».

В веб-сериале «Судья Грэмм» Ямадаев сыграл роль судьи. Подсудимые с фамилиями «Сечин» и «Песков» были «приговорены» к смертной казни в немедленном исполнении.