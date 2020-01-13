В начале января акции «Казаньоргсинтеза» подорожали на 40%

Фото: Роман Хасаев

Сегодня ценные бумаги ПАО «Казаньоргсинтез» существенно подорожали на торгах Московской биржи. В 14.00 мск обыкновенные акции выросли на 16%, до 127 рублей (на максимуме стоимость поднималась до 132 рублей). Привилегированные акции также взлетели в цене — на 39,8%, до 14,15 рубля за штуку, сообщает РБК.

«Акции «Казаньоргсинтеза» продемонстрировали 20-кратный рост менее чем за десять лет своей биржевой истории, сделав компанию лучшей по этому показателю за период с 2010 по 2020 год для Московской биржи», — рассказал управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. Аналитик отметил, что с конца декабря бумаги «Казаньоргсинтеза» пользовались устойчивым спросом, прибавляя последние восемь торговых сессий.

«Сегодня акция преодолела уровень в 110 рублей — область максимальных уровней закрытия по бумаге. Это вызвало лавину срабатываний стоп-ордеров, отправив курс к отметке 132 рублей. В октябре данная бумага выстреливала выше 135 рублей, но довольно быстро вернулась на исходную позицию. На этот раз покупки проходили на повышенных объемах, что может вылиться в более устойчивый тренд роста», — сказал Алексей Кириенко.

Напомним, что ранее акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» выросли на 30%. Стоимость обыкновенной акции 3 января равнялась 98 рублям, 8 января в пике — 129 рублям. Рост цены привилегированной акции составил 13% — с 89 рублей до 102 рублей в пике.