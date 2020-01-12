Ученый назвал причину резкого потепления в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв назвал причины резкого потепления климата в России.



«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоеемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — заявил он в интервью «Российской газете».

Также он отметил, что изменения холодной и теплой погоды в России будут более резкими, а точный климатический прогноз на 2020 год составить практически невозможно.

Ранее «Реальное время» выяснило у метеорологов, что влияние Атлантики этой зимой оказалось сильнее Сибирского антициклона, так что крещенские морозы нынче обойдут Татарстан и еще ряд регионов стороной. Подробнее — в нашем материале.