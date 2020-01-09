В 2019 году в России отозвали около 650 тыс. автомобилей

Росстандарт в 2019 году согласовал 139 программ по отзыву 649 594 автомобилей.

Всего с 2015 года под отзыв попали более 3,5 миллиона единиц транспортных средств.



Отмечается, что в числе транспортных средств с дефектами оказываются представители всех сегментов — от бюджетных до премиальных. Например, только в декабре компания Renault отозвала более 78 тыс. автомобилей из-за возможного внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.



Среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo. Общее количество отозванных мотоциклов и снегоходов составило 1 080 единиц, передает пресс-служба Росстандарта.

В конце декабря сообщалось, что BMW отзывает почти 20 тыс. автомобилей в России.

