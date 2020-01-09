Первый Рождественский фестиваль в селе Никольское в Татарстане посетили более 2,5 тыс. человек

Первый Рождественский фестиваль в селе Никольское Лаишевского района Татарстана посетили более 2,5 тыс. человек.

Перед гостями мероприятия выступили коллективы из республиканских районов и регионов России, а также Казанской духовной семинарии.

Все желающие принимали участие в рождественских колядках, мастер-классе по приготовлению хлеба и блинов в дровяной печи, мастер-классе по росписи имбирных пряников, сообщается на официальном портале Татарстана во «ВКонтакте».