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Первый Рождественский фестиваль в селе Никольское в Татарстане посетили более 2,5 тыс. человек

08:52, 09.01.2020
Первый Рождественский фестиваль в селе Никольское в Татарстане посетили более 2,5 тыс. человек
Фото: tatmitropolia.ru

Первый Рождественский фестиваль в селе Никольское Лаишевского района Татарстана посетили более 2,5 тыс. человек.

Перед гостями мероприятия выступили коллективы из республиканских районов и регионов России, а также Казанской духовной семинарии.

Все желающие принимали участие в рождественских колядках, мастер-классе по приготовлению хлеба и блинов в дровяной печи, мастер-классе по росписи имбирных пряников, сообщается на официальном портале Татарстана во «ВКонтакте».

ОбществоКультура Татарстан
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