В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какая отечественная продукция может конкурировать на мировом рынке именно за счет высокого качества.

— У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки, — приводит его слова «Российская газета».

Протасов сообщил, что качество мяса птицы в России намного выше, чем в Европе. Кроме того, российское мясо премиального ценового сегмента поставляют в Латинскую Америку.

— Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции, — добавил глава Роскачества.