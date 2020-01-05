Ученые предложили способ избавления крупных городов от пробок

Ученые из Санкт-Петербурга Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах России.

По их мнению, с помощью математических моделей можно разработать цифровых «двойников» транспортных систем и отслеживать, как меняется трафик на каждом локальном участке дорожной сети при тех или иных изменениях инфраструктуры, сообщает «Российская газета».

В исследовании российские ученые взял за основу идею идей британского математика Джона Глена Вардропа, который полагал, что любые изменения дорожной инфраструктуры следует производить исходя из понимания того, что каждый водитель преследует на дороге сугубо личные цели. Математический подход позволяет анализировать транспортную цель целиком, учитывая влияние отдельных ее элементов друг на друга.

Ранее «Яндекс» назвал пять самых длинных пробок Казани за 1 января.