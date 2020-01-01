«Яндекс» назвал пять самых длинных пробок Казани за 1 января

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Сервис «Яндекс.Пробки» нашел как минимум пять заторов в Казани в среду, 1 января 2020 года. Самый длинный из них растянулся на 1,3 км.

Пробка была зафиксирована на улицах Карла Маркса и Батурина. Ее пик пришелся на 18.58, когда был занят участок от улицы Япеева до улицы Декабристов сообщает «Яндекс».

Максимальная загруженность дорог в столице Татарстана составила 2 балла.

Еще одна пробка образовалась ночью на улице Декабристов, в 01.40 она достигла длины в 1 км. В числе самых длинных также заторы на улицах Сибгата Хакима (0,6 км в обе стороны) и Пушкина (0,6 км).