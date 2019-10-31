Комнаты примирения в ЗАГСах Казани за год спасли от развода половину семей

Комнаты примирения в казанских загсах работают с 2016 года, и в течение текущего года их посетило 317 семей, сообщается на сайте мэрии Казани. Порядка 45% семей, находящихся на грани расторжения семейного союза, поменяли свое решение и сохранили брак.

Комнаты примирения функционируют в Кировском ЗАГСе и Приволжском ЗАГСе, там с супругами работают профессиональные психологи.

«Статистика говорит сама за себя — только в этом году удалось сохранить почти половину семей, 44,8% из числа обратившихся. Мы будем и дальше продолжать работу по сохранению браков», — рассказывает директор по молодежной политике комплексного Центра социального обслуживания «Доверие» Елена Овчинникова.

Тем временем казанские семьи, которые не находятся на стадии развода, называют своих детей редкими именами.