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Комнаты примирения в ЗАГСах Казани за год спасли от развода половину семей

11:14, 31.10.2019 1
Комнаты примирения в ЗАГСах Казани за год спасли от развода половину семей
Фото: pxhere.com

Комнаты примирения в казанских загсах работают с 2016 года, и в течение текущего года их посетило 317 семей, сообщается на сайте мэрии Казани. Порядка 45% семей, находящихся на грани расторжения семейного союза, поменяли свое решение и сохранили брак.

Комнаты примирения функционируют в Кировском ЗАГСе и Приволжском ЗАГСе, там с супругами работают профессиональные психологи.

«Статистика говорит сама за себя — только в этом году удалось сохранить почти половину семей, 44,8% из числа обратившихся. Мы будем и дальше продолжать работу по сохранению браков», — рассказывает директор по молодежной политике комплексного Центра социального обслуживания «Доверие» Елена Овчинникова.

Тем временем казанские семьи, которые не находятся на стадии развода, называют своих детей редкими именами.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    Кровать надо поставить в эти комнаты - спасутся 100%.
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