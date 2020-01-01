Под Самарой при столкновении Renault и Nissan погиб человек

В Самарской области Renault Logan въехал в Nissan Primera на трассе. В результате ДТП погиб один человек, пострадали еще трое.

Авария произошла в канун нового года, на 19-м километре автодороги Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка.

«По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия — снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ехавшей во встречном направлении автомашиной Nissan Primera под управлением 50-летнего водителя», — приводит «РИА Новости» слова представителя областного главка МВД.

От удара на месте скончался пассажир Renault. Водители автомобилей и пассажирка Nissan были госпитализированы.

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.