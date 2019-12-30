Суд продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову до апреля 2020 года

Суд в Нижнем Новгороде продлил арест обвиняемому в коррупции бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову до 2 апреля 2020 года.

Также до указанного срока в СИЗО пробудут глава марийской телекомпании Наталья Кожанова и экс-министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева, пишет «Интерфакс».

Адвокат Маркелова Елена Вяткина отметила, что Кожанова объявила голодовку. Однако в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области сообщили, что она ее быстро закончила.

«Наталья Кожанова действительно заявила о желании объявить голодовку в 18.00 28 декабря, но после того как медицинский специалист побеседовал с ней и дал разъяснения об отсутствии оснований для беспокойств, Наталья в 18.10 28 декабря написала письменное заявление об отказе от своего необдуманного намерения», — говорится в комментарии пресс-службы.

Напомним, что Маркелов обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего главы Марий Эл на 1,5 млрд рублей. Ранее прокуратура и Следком увеличили требования к экс-главе Марий Эл на 600 млн рублей.