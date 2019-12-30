Более половины россиян недовольны своей работой

Исследование показало, что 52% россиян не устраивает их рабочее место. Недовольство респондентов связано в основном с низкими зарплатами, переработками и плохими условиями труда.

При этом четверть опрошенных довольны своим местом работы и готовы рекомендовать его друзьям, передает ТАСС.

Отмечается, что доля удовлетворенных местом работы выросла почти вдвое с 2016 года: тогда она составляла 13%.

Опрос проводили специалисты аналитического центра НАФИ. Согласно ему, порядка 52% опрошенных недовольны своей работой, в 2016 году их было 55%. Причинами недовольства чаще всего являются низкий уровень зарплаты или ее задержки, высокая загрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный рабочий график. В целом удовлетворены местом работы, но не стали бы его рекомендовать, 19% опрошенных.