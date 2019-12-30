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Аналитики назвали средний платеж за сотовую связь в 2019 году

06:48, 30.12.2019
Аналитики назвали средний платеж за сотовую связь в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru

Рынок сотовой связи в 2019 году в России вырос до 986 млрд рублей. Средний ежемесячный платеж составил 321 рубль.

Аналитики подсчитали, что за год выручка сотовых операторов увеличилась на 3,3%. Количество пользователей увеличилось на 1,7% — до 260 млн, пишут «Известия».

За девять месяцев 2019 года мобильный интернет-трафик достиг 10,9 млрд гигабайт. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2018-го, и уже на 7% больше, чем за весь прошлый год.

АналитикаТехнологииТелекоммуникации
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