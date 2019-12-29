Правительство Татарстана создало рабочую группу по решению вопросов, связанных с сохранением пещер

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжении о образовании межведомственной рабочей группы по решению вопросов, связанных с учетом, охраной, сохранением естественных и рукотворных пещер, а также популяризацией горнозаводского наследия РТ.

Согласно документу, группу возглавила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Ее заместителями стали председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков и председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Напомним, что на данный момент разрабатывается проект благоустройства и создания туристической инфраструктуры на территории Юрьевской пещеры. Работы должны быть проведены в 2020—2021 годах. Стоимость работ станет известна после разработки. Юрьевская пещера расположена неподалеку от Камского Устья. Здесь находится старейший в Европе гипсовый рудник. Это единственная пещера в Татарстане, доступная для посещения туристами.