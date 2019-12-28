В 2020 году в Казани планируют построить четыре новых спортивных объекта

Министр спорта РТ Владимир Леонов на итоговой конференции с журналистами рассказал о планах достройки в Казани четырех новых спортивных объектов.

По плану министерства в столице Татарстана ожидают завершения строительства центра пляжных видов спорта, крытого ледового дворца с двумя искусственными аренами для организации спортивной подготовки, велотрека, а также лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный.

При этом из бюджета республики на предстоящий год выделено 150 миллионов рублей на ремонт объектов Универсиады.

По словам главы Минспорта, Татарстан остается одним из лидеров по количеству и качеству спортивных объектов — таковых на территории республики более 11 000 единиц.