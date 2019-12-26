Aurus представит новый премиальный лимузин

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus выпустит новую удлиненную версию седана Senat S600.

В модельной линейке новинка займет место между обычным седаном Senat S600 и лимузином Senat L700 с удлиненной до 6,63 м колесной базой.

Длина нового автомобиля составит 6,1 м. Новая версия будет представлена и в обычном, и в защищенном исполнении, пишет Drom.

Отмечается, что такая машина будет гораздо дешевле L700 и чуть дороже, чем S600, то есть в планах у российского производителя выпустить «бюджетный лимузин».

Ранее сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

