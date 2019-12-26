Новости авто

14:11 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Aurus представит новый премиальный лимузин

13:59, 26.12.2019
Aurus представит новый премиальный лимузин
Фото: wikipedia.org Alexander Migl

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus выпустит новую удлиненную версию седана Senat S600.

В модельной линейке новинка займет место между обычным седаном Senat S600 и лимузином Senat L700 с удлиненной до 6,63 м колесной базой.

Длина нового автомобиля составит 6,1 м. Новая версия будет представлена и в обычном, и в защищенном исполнении, пишет Drom.

Отмечается, что такая машина будет гораздо дешевле L700 и чуть дороже, чем S600, то есть в планах у российского производителя выпустить «бюджетный лимузин».

Ранее сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Авто Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров