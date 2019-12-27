Синоптики Татарстана прогнозируют небольшой снег и до -10°С

В пятницу, 27 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой снег.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 5—10 градусов ниже ноля. В Казани метеорологи предсказывают от -7°С до -10°С. В Набережных Челнах будет чуть теплее — от -7°С до -9°С.

На дорогах гололедица.