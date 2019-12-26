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Владимир Алекно: «Знал, что «Зенит-Казань» победит, спустился на скамейку, чтобы примазаться к славе»

21:54, 26.12.2019
Владимир Алекно: «Знал, что «Зенит-Казань» победит, спустился на скамейку, чтобы примазаться к славе»
Фото: vk.com/volleyzenit

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу команды над питерским «Зенитом» (3:0) в финале Кубка России.

«Если бы мы приехали сюда за шестым-седьмым, не знаю, каким по счету титулом, то у нас бы ничего не вышло. Нам было важно снять напряжение. После адского графика, с учетом Бразилии и всего остального, меня берет гордость за эту команду.

Это все от подготовки команды, Вербов хорошо ее подготовил. Я знал, что мы выиграем и специально спустился к скамейке, чтобы примазаться к славе. На трибунах к победам не примажешься», — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».

СпортВолейбол Татарстан
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