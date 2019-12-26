В Москве в квартире писателя-фантаста обнаружили боевые гранаты

При обыске в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича на Мосфильмовской улице в Москве полиция обнаружила восемь предметов, похожих на боевые гранаты. Они немедленно были отправлены на экспертизу.

Предположительно, это осколочные гранаты. Их боеспособность должна определить экспертиза. Об этом сообщают “РИА Новости” со ссылкой на источник.

В ГУМВД по Москве обыск не комментируют.