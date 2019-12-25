Тренер «Ак Барса»: «Команда голодна до побед, настроены на «Нефтехимик» серьезно»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного первенства КХЛ против «Нефтехимика».

— Прошлый матч против «Салавата» мы проиграли, хотя обе команды могли в этом матче победить. Была обоюдоострая игра, к сожалению, мы потерпели поражение, но сейчас команда сосредоточена и находится в хорошем рабочем состоянии, команда голодна до побед. Мы настроены на матч с «Нефтехимиком»: важно придерживать те идеи, которые мы исповедуем — контроль шайбы, игра первым номером, активная игра в отборе, владение инициативой. Нужно убрать те ошибки, которые мы допускали — потери шайбы в простых ситуациях. Основная проблема — это игра в большинстве, нам нужно играть сильнее.

— Сегодня в составе — Викстранд и Адамчук.

— Естественно, Микаэль — важный игрок нашей команды, он своими действиями придает уверенность нашей игре, это хоккеист основной бригады большинства. То, что он не играл с Уфой, было потерей для нас. Кирилл Адамчук — менее опытный игрок в КХЛ, но мы вводим в этом году много ребят, которые не играли в КХЛ или играли мало. Тем не менее мы должны, вне зависимости от того, кто у нас выходит, держать уровень игры, должны проявлять стремление к победе и выкладываться в каждом игровом эпизоде по максимуму.

— «Нефтехимик» всегда хорошо играет против «Ак Барса» и в плане результата, и в плане самоотдачи. Специально готовите команду к такой игре?

— Нижнекамск — это хорошая, крепкая команда, в составе которой много опытных игроков. Очень хорошо работает тренерский штаб, не случайно у них была длинная серия побед, команда боевая. Естественно, мы анализируем матчи — все игры против «Нефтехимика» были упорные, последний матч мы проиграли, был напряженным. Мы проигрывали, пытались спасти матч, много играли в большинстве, но нам это не удалось. Естественно, мы настраиваемся на эту игру серьезно. Анализ каждого соперника у нас проходит, и «Нефтехимика» в том числе. Но прежде всего мы хотим играть в свой хоккей и навязывать сопернику свою игру, чтобы он реагировал на наши действия, — сказал Перов.

Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» состоится сегодня в Нижнекамске. Начало встречи — в 19.00.