Мальчик, желание которого исполнит Рустам Минниханов, готовится к полету на вертолете

Фото: кадр видео Лилии Галимовой

Мальчик из Татарстана, новогоднее желание которого исполнит президент Татарстана Рустам Минниханов, готовится к полету на вертолете. По сообщению спикера казанского Кремля Лилии Галимовой, он не знает, что президент составит ему компанию.

«Амирхан, чье желание накануне снял с елки Рустам Минниханов , уже сегодня полетает на вертолете! Он еще не догадывается, что Президент полетит вместе с ним», — написала Лилия Галимова в «Твиттере».

Амирхан, чье желание накануне снял с ёлки @RusMinnikhanov , уже сегодня полетает на вертолете! Он еще не догадывается, что Президент полетит вместе с ним pic.twitter.com/MzPy9icyra — Лилия Галимова (@liliGalimova) 25 декабря 2019 г.

Напомним, что вчера Рустам Минниханов снял с елки желаний конверт 11-летнего Амирхана. Он попросил подарить им с сестрой путешествие на вертолете.