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СК: глава управления Федеральной таможенной службы помогал уйти от ответственности контрабандистам

15:54, 24.12.2019
СК: глава управления Федеральной таможенной службы помогал уйти от ответственности контрабандистам
Фото: realnoevremya.ru

Начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

«Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду», — передает ТАСС слова следователя в Басманном суде.

Он уточнил, что в ходе обысков у Кизлыка изъяли 600 тыс., $600 тыс, а также драгоценности.

Басманный суд решает вопрос об аресте генерала.

Ранее сообщалось, что Следком предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро и просит суд заключить их под стражу.

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