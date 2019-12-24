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Лучшая шахматистка России заявила, что равняется на Алину Загитову

09:58, 24.12.2019
Лучшая шахматистка России заявила, что равняется на Алину Загитову
Фото: twitter.com/FIDE_chess

Четвертая шахматистка в мировом рейтинге Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) и лучшая представительница данного вида спорта в России Александра Горячкина заявила, что в своей карьере равняется на Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.

— Я очень вдохновляюсь Алиной Загитовой. Это молодая спортсменка, достигшая всего в фигурном катании, очень конкурентном виде спорта. При этом она гармонично смотрится во всех видах деятельности. Будь то мероприятия с чиновниками, гламурные вечеринки, открытия матчей, телешоу. Не каждый так сможет, и этот пример очень важен для меня, — заявила Горячкина.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.

СпортФигурное катание
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