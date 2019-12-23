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«Татагролизинг» продал на сельхозярмарках продуктов на 15 млн рублей

12:30, 23.12.2019
«Татагролизинг» продал на сельхозярмарках продуктов на 15 млн рублей

Субботние ярмарки сельхозпродукции позволили реализовать товар на 15 млн рублей. Организаторы называют ярмарки не только торговой площадкой, но и связующим звеном горожан и сельчан.

Общество «Татагролизинг» курирует семь агрофирм, а площадь пахотных земель составляет около 100 тысяч гектаров. Каждую субботу общество отправляет несколько десятков грузовых машин на ярмарочные площадки. В основном люди покупают овощи.

«В этом году уже продали более тысячи тонн овощей, более тысячи тонн картофеля, а еще зерно, различные крупы, мясо. Общая стоимость реализованного товара — более 15 миллионов рублей», — цитирует слова генерального директора АО «Татагролизинг», депутата Государственного совета Татарстана Азата Зиганшина «Татар-информ».

Ранее в Набережных Челнах стартовали гусиные ярмарки.

Экономика Татарстан
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