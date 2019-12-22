В Набережных Челнах стартуют гусиные ярмарки — видео

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В Набережных Челнах стартовали гусиные ярмарки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Они проходят по выходным дням. Всю продукцию поставляют фермеры из ближайших подворий. Цена за птицу стартует от 1 тыс рублей, за килограмм — 300-350 рублей.

Ажиотаж на ярмарке начинается с раннего утра. Продавцы выбирают лучшее место, покупатели — лучшую птицу для праздничного стола.

Некоторые челнинцы приобретают мясо птицы только здесь. «Покупаем и копченого, и вяленого гуся, все вкусные. Не знаю, где покупают люди, мы только здесь берем, на ярмарке», — рассказала Раиса Гасимова.

