Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия будет отвечать на санкции США, но не нанося ущерб себе.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — передает его слова ТАСС.

Лавров также отметил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям,

Ранее комитет сената США одобрил крупный антироссийский санкционный пакет, который предполагает санкции против российского госдолга, энергетических проектов и банков.

