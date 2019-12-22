Сегодня в Татарстане ожидается безоблачная погода и до -13

В воскресенье, 22 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -3°С до -8°С, при прояснениях — до -13. В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -8°С до -13°С.

